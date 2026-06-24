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Для России важен вопрос независимости Европы в военной сфере, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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11:06 24.06.2026 (обновлено: 11:18 24.06.2026)
Для России важен вопрос независимости Европы в военной сфере, заявил Песков

Песков: для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков участвует в сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века» на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
  • Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере, так как она может основываться на враждебных отношениях к России.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Для России важен вопрос независимой идентичности Европы в военной сфере, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков участвует в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Через четверть века мы увидим самостоятельную идентичность в сфере обороны в Европе - независимо от США? Для нас, для русских это очень важно, потому что эта идентичность будет основываться на вражеских отношениях к нашей стране, и эти вражеские отношения будут усиливать внутреннюю тягу к этой идентичности", - сказал Песков в ходе разговора с участниками встречи.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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