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Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Британии - РИА Новости, 24.06.2026
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10:44 24.06.2026 (обновлено: 15:45 24.06.2026)
Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Британии

Песков: нельзя спрогнозировать, сколько премьеров в Британии сменится за 25 лет

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме Примаковские чтения. 24 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на XII международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". 24 июня 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Великобритании.
  • Дмитрий Песков участвует в сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века» в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Великобритании, сказав, что невозможно спрогнозировать, сколько их сменится за 25 лет.
Песков участвует в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Он отметил, что указанный в названии мероприятия период наступит только через 25 лет.
"Это целое поколение. Поэтому подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, а следующее поколение, которое и будет финально оформлять будущее мироустройство в середине XXI века. Да, и пройдет очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время", - сказал пресс-секретарь.
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