Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Британии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Великобритании.
- Дмитрий Песков участвует в сессии «Сценарии мирового порядка к середине XXI века» в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пошутил о частой смене премьер-министров в Великобритании, сказав, что невозможно спрогнозировать, сколько их сменится за 25 лет.
Песков участвует в сессии "Сценарии мирового порядка к середине XXI века" в качестве модератора на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения". Он отметил, что указанный в названии мероприятия период наступит только через 25 лет.
"Это целое поколение. Поэтому подводить итоги этой дискуссии, наверное, будем не мы, а следующее поколение, которое и будет финально оформлять будущее мироустройство в середине XXI века. Да, и пройдет очень много времени. Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время", - сказал пресс-секретарь.