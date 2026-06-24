Военные работают над минимизацией последствий ударов ВСУ, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам РФ.
- По словам Пескова, президент РФ Владимир Путин считает, что последствия ударов можно минимизировать.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам РФ, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Киевский режим огрызается, как может, огрызается в силу своей уже очевидной нацистской натуры ударами по объектам гражданской инфраструктуры. Президент ( РФ Владимир Путин - ред.) сказал, что вполне возможно это все минимизировать и нужно минимизировать, это задача наших военных, задача других ведомств, которыми они занимаются в круглосуточном режиме", - сказал Песков журналистам.