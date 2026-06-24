Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киевский режим должен понести юридическую ответственность за преступления, заявил Песков.
- Российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам.
- Ситуация на фронте для противника ухудшается и в какой-то момент станет необратимой.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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"Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время", — сказал он журналистам.
Спикер Кремля подчеркнул, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам.
Песков добавил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день и в какой-то момент станет необратимой.
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