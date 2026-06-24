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Киевский режим нужно привести к юридической ответственности, заявил Песков - РИА Новости, 24.06.2026
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09:59 24.06.2026 (обновлено: 12:13 24.06.2026)
Киевский режим нужно привести к юридической ответственности, заявил Песков

Песков: Киев нужно привести к юридической ответственности за преступления

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Киевский режим должен понести юридическую ответственность за преступления, заявил Песков.
  • Российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам.
  • Ситуация на фронте для противника ухудшается и в какой-то момент станет необратимой.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Киевский режим нужно привести к юридической ответственности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«
"Это нужно сделать, потому что преступления налицо, они четко документируются, архивируются, и это все на повестке дня, этого никто не забудет. Поэтому всему свое время", — сказал он журналистам.
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Спикер Кремля подчеркнул, что российские военные и другие ведомства круглосуточно работают над минимизацией последствий ударов ВСУ по гражданским объектам.
Песков добавил, что ситуация на фронте для Киева ухудшается изо дня в день и в какой-то момент станет необратимой.

Другие заявления

  • Конкретных договоренностей по переговорам с Украиной пока нет.
  • У Москвы есть понимание, что контакты с США будут продолжены.
  • Для начала диалога России и ЕС нужно выяснить, готовы ли к этому европейцы.
  • Отношения Москвы и Еревана будут развиваться, Армения сейчас стоит на перепутье.
  • ЕАЭС в качестве выбора интеграционного объединения для республики превосходит другие варианты.
  • В коллективном Западе наметились определенные трещины.
  • Ядерное сдерживание работает и остается краеугольным камнем в международной безопасности.
  • Возможно появление оружия, которое не будет уступать ядерному.
  • В мире сейчас нет рычагов, чтобы договариваться о чем-либо в сфере безопасности, потенциал региональных конфликтов растет.
  • Россия придает огромное значение выводу отношений с Индией на новый уровень.
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