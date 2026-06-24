Песков ответил на вопрос о направлениях, которые будет курировать Гаглоев

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Направления, которые экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев будет курировать на посту советника президента РФ Владимира Путина, пока не определены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Накануне Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.