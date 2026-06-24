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Песков ответил на вопрос о направлениях, которые будет курировать Гаглоев - РИА Новости, 24.06.2026
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09:58 24.06.2026 (обновлено: 10:51 24.06.2026)
Песков ответил на вопрос о направлениях, которые будет курировать Гаглоев

Песков: направления, которые Гаглоев будет курировать на посту, не определены

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направления, которые будет курировать экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев на посту советника президента РФ Владимира Путина, пока не определены.
  • Песков сообщил, что после корректировки и распределения обязанностей будет выпущен соответствующий документ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Направления, которые экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев будет курировать на посту советника президента РФ Владимира Путина, пока не определены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока не определено. Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие направления будет курировать Гаглоев на посту советника президента.
Накануне Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.
Алан Гаглоев - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
Глава Южной Осетии ушел в отставку и стал советником президента России
23 июня, 15:02
 
Дмитрий ПесковЮжная ОсетияРоссияАлан ГаглоевВладимир Путин
 
 
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