Песков ответил на вопрос о направлениях, которые будет курировать Гаглоев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что направления, которые будет курировать экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев на посту советника президента РФ Владимира Путина, пока не определены.
- Песков сообщил, что после корректировки и распределения обязанностей будет выпущен соответствующий документ.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Направления, которые экс-президент Южной Осетии Алан Гаглоев будет курировать на посту советника президента РФ Владимира Путина, пока не определены, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
"Пока не определено. Будут внесены корректировки и необходимые добавления, распределение обязанностей руководства и администрации, и мы выпустим соответствующий документ", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какие направления будет курировать Гаглоев на посту советника президента.
Накануне Гаглоев объявил о своей отставке с поста президента Южной Осетии и перешел на должность советника президента РФ. Временное исполнение обязанностей президента Южной Осетии возложено на председателя правительства Марата Камболова.