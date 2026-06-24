Перенос выборов в Госдуму не обсуждается, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перенос выборов в Госдуму не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Подготовка к выборам в Госдуму идет, их проведение объявлено указом президента.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Перенос выборов в Госдуму не обсуждается, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он отметил, что сейчас идет подготовка к выборам, их проведение объявлено указом президента.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Госдумы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Ранее глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.