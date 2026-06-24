Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие, пишут СМИ

Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото

Здание Пентагона в штате Вирджиния в США

Краткий пересказ от РИА ИИ Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико.

В проекте бюджета на 2027 финансовый год заложено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в сфере лазерного и микроволнового оружия.

ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико, передает портал Axios.

В проекте бюджета на 2027 финансовый год заложено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в этой сфере.

"Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико", – сообщает портал.

Такое оружие рассматривается как относительно недорогое средство борьбы с дронами, но пока еще не получило широкого распространения, следует из материала.

По информации Axios, руководство Пентагона оценило мобильную систему направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. В ходе испытаний LOCUST уже сбивал несколько дронов с палубы авианосца "Джордж Буш".