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Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
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06:13 24.06.2026
Пентагон впервые на высшем уровне протестировал лазерное оружие, пишут СМИ

Руководство Пентагона впервые в истории наблюдало за испытаниями СВЧ-оружия

CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The PentagonЗдание Пентагона в штате Вирджиния в США
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
CC BY-SA 2.0 / David B. Gleason / The Pentagon
Здание Пентагона в штате Вирджиния в США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Руководство Пентагона впервые наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико.
  • В проекте бюджета на 2027 финансовый год заложено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в сфере лазерного и микроволнового оружия.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Руководство Пентагона впервые в истории лично наблюдало за испытаниями лазерного и микроволнового оружия на полигоне в Нью-Мексико, передает портал Axios.
В проекте бюджета на 2027 финансовый год заложено более 2 миллиардов долларов на исследования и разработки в этой сфере.
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"Министр обороны Пит Хегсет и технический директор Пентагона Эмиль Майкл во вторник посетили демонстрацию лазерного и микроволнового оружия в Нью-Мексико", – сообщает портал.
Такое оружие рассматривается как относительно недорогое средство борьбы с дронами, но пока еще не получило широкого распространения, следует из материала.
По информации Axios, руководство Пентагона оценило мобильную систему направленной энергии мощностью 20 кВт LOCUST от компании AeroVironment. В ходе испытаний LOCUST уже сбивал несколько дронов с палубы авианосца "Джордж Буш".
Президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что хочет использовать ядерные и неядерные ракеты, электромагнитные и обычные пушки, а также лазерное оружие на новых линкорах.
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