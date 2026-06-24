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Пентагон заказал у Lockheed Martin высокоточные ударные ракеты - РИА Новости, 24.06.2026
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03:29 24.06.2026
Пентагон заказал у Lockheed Martin высокоточные ударные ракеты

Пентагон заказал у Lockheed Martin высокоточные ракеты на 8,4 миллиарда долларов

© Фото : Lockheed MartinРакета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Lockheed Martin
Ракета AGM-158 JASSM XR компании Lockheed Martin. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Lockheed Martin получила контракт Пентагона на сумму 8,4 миллиарда долларов для производства высокоточных ударных ракет.
  • Общая сумма заказа на ракеты версии Increment One достигла 13,33 миллиарда долларов и включает поставку ракет, средств обеспечения начальной оперативной готовности и проведение опытно-конструкторских работ до конца 2032 финансового года.
ВАШИНГТОН, 24 июн - РИА Новости. Американский военно-промышленный концерн Lockheed Martin получил крупный контракт Пентагона на сумму 8,4 миллиарда долларов для производства высокоточных ударных ракет с целью пополнения арсенала армии, сообщили в военном ведомстве США.
"Корпорация Lockheed Martin получила дополнение к контракту на сумму 8 миллиардов 402 миллиона долларов… для наращивания производственных мощностей по выпуску высокоточных ударных ракет", - указано в заявлении.
В Пентагоне добавили, что в результате дополнения к контракту общая сумма заказа на ракеты версии Increment One достигла 13,33 миллиарда долларов и включает поставку ракет, средств обеспечения начальной оперативной готовности и проведение опытно-конструкторских работ до конца 2032 финансового года. Ракеты будут направлены на арсенал американской армии Редстоун в штате Алабама.
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