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Посол в Италии поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием - РИА Новости, 24.06.2026
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19:50 24.06.2026
Посол в Италии поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Парамонов: медиагруппа "Россия сегодня" продолжает лучшие традиции журналистики

© Фото предоставлено посольством РФ в ИталииПосол России в Италии Алексей Парамонов
Посол России в Италии Алексей Парамонов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото предоставлено посольством РФ в Италии
Посол России в Италии Алексей Парамонов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Италии Алексей Парамонов отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики.
  • Он подчеркнул высокую оценку взаимодействия российских дипломатов с коллективом медиагруппы.
  • Посол пожелал сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" новых профессиональных достижений и успехов на благо отечественной журналистики и России.
РИМ, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, отметил посол России в Италии Алексей Парамонов.
"Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, сохраняя приверженность принципам профессионализма, ответственности и объективного освещения событий", - говорится в поздравительной телеграмме на имя генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева по случаю 85-летия Совинформбюро.
Посетитель на открытии фотовыставки к 85-летию Совинформбюро На передовой в Музее Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Открытие фотовыставки к 85-летию Совинформбюро в Москве
Вчера, 18:41
Парамонов отметил, что российские дипломаты высоко ценят плодотворное взаимодействие с коллективом медиагруппы, неизменную готовность к сотрудничеству и внимание к деятельности российских загранучреждений.
"В нынешнем сложном международном контексте работаем рука об руку с журналистами и обозревателями, которые своей деятельностью помогают отстаивать правду и тем самым не сдавать наши завоеванные трудом и борьбой предыдущих поколений дипломатические и информационные позиции на Апеннинах", - заявил посол.
"Желаю всем сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, новых профессиональных достижений и дальнейших успехов на благо отечественной журналистики и России", - отметил Парамонов.
Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".
Президент России Владимир Путин в среду поздравил сотрудников и ветеранов международного информационного агентства "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро, подчеркнув, что нынешний коллектив медиагруппы достойно продолжает традиции предшественников и уверенно сохраняет позиции одного из признанных лидеров рынка.
Совинформбюро — 85 лет - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
 
РоссияАлексей ПарамоновСовинформбюроАгентство печати "Новости"85-летие Совинформбюро
 
 
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