Посол в Италии поздравил медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол России в Италии Алексей Парамонов отметил, что медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики.

Он подчеркнул высокую оценку взаимодействия российских дипломатов с коллективом медиагруппы.

Посол пожелал сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" новых профессиональных достижений и успехов на благо отечественной журналистики и России.

РИМ, 24 июн - РИА Новости. Медиагруппа "Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, отметил посол России в Италии Алексей Парамонов.

"Россия сегодня" достойно продолжает лучшие традиции отечественной журналистики, сохраняя приверженность принципам профессионализма, ответственности и объективного освещения событий", - говорится в поздравительной телеграмме на имя генерального директора медиагруппы Дмитрия Киселева по случаю 85-летия Совинформбюро.

Парамонов отметил, что российские дипломаты высоко ценят плодотворное взаимодействие с коллективом медиагруппы, неизменную готовность к сотрудничеству и внимание к деятельности российских загранучреждений.

"В нынешнем сложном международном контексте работаем рука об руку с журналистами и обозревателями, которые своей деятельностью помогают отстаивать правду и тем самым не сдавать наши завоеванные трудом и борьбой предыдущих поколений дипломатические и информационные позиции на Апеннинах", - заявил посол.

"Желаю всем сотрудникам медиагруппы "Россия сегодня" крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, новых профессиональных достижений и дальнейших успехов на благо отечественной журналистики и России", - отметил Парамонов.

Легендарное Совинформбюро было создано 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах. От Советского информбюро ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и международная медиагруппа "Россия сегодня".