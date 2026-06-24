Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области

Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области

© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Останки капитана Александра Машковцева, одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2, нашли под Калининградом.

Останки передали родственникам для захоронения на малой родине героя в Кировской области.

Губернатор Беспрозванных отметил важность подвига таких героев, как Александр Машковцев, в годы Великой Отечественной войны.

КАЛИНИНГРАД, 24 июн – РИА Новости. Останки одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2 Александра Машковцева, найденного под Калининградом, передали родственникам, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

Экипаж самолета Ил- 2 и останки 25 советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе под Калининградом. Удалось установить, что боевую машину пилотировали капитан Александр Машковцев и стрелок Павел Михеев.

"Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя - в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".

Глава региона отметил, что благодаря подвигу таких героев, как Александр Машковцев, была очищена от врага в годы Великой Отечественной войны территория Восточной Пруссии и появилась Калининградская область.