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Останки пилота Ил-2, найденного под Калининградом, передали родственникам - РИА Новости, 24.06.2026
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18:17 24.06.2026
Останки пилота Ил-2, найденного под Калининградом, передали родственникам

Останки найденного под Калининградом пилота времен ВОВ передали родственникам

© Фото : пресс-служба правительства Калининградской областиЭкипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области
Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : пресс-служба правительства Калининградской области
Экипаж самолета Ил-2 и останки советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе Калининградской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Останки капитана Александра Машковцева, одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2, нашли под Калининградом.
  • Останки передали родственникам для захоронения на малой родине героя в Кировской области.
  • Губернатор Беспрозванных отметил важность подвига таких героев, как Александр Машковцев, в годы Великой Отечественной войны.
КАЛИНИНГРАД, 24 июн – РИА Новости. Останки одного из членов экипажа советского штурмовика Ил-2 Александра Машковцева, найденного под Калининградом, передали родственникам, сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.
Экипаж самолета Ил-2 и останки 25 советских солдат обнаружили поисковики в Зеленоградском районе под Калининградом. Удалось установить, что боевую машину пилотировали капитан Александр Машковцев и стрелок Павел Михеев.
"Сегодня передали родственникам останки капитана Красной армии Александра Ивановича Машковцева. Будут хоронить на малой родине героя - в Кировской области. Приехал и мой друг Олег, который увидел сюжет на федеральном канале и узнал о своем родственнике", - написал Беспрозванных на платформе "Макс".
Глава региона отметил, что благодаря подвигу таких героев, как Александр Машковцев, была очищена от врага в годы Великой Отечественной войны территория Восточной Пруссии и появилась Калининградская область.
"Вечная слава героям! Спасибо поисковикам за их очень важную работу!" - добавил Беспрозванных.
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