Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО в два раза меньше, чем автомобилисты: средняя премия в 2025 году составила 2316 рублей против 6056 рублей.
- За пять месяцев 2025 года для мотоциклистов оформлено 296 737 полисов ОСАГО суммарно на 873,4 миллиона рублей при средней стоимости договора 2943 рубля.
- Сегмент ОСАГО для мотоциклистов является одним из наименее убыточных в моторном страховании, так как отношение выплат к страховой премии составляет 35,8%.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО в два раза меньше, чем автомобилисты, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС).
"Мотоциклисты платят за ОСАГО вдвое меньше, чем автомобилисты: средняя премия в 2025 году была 2316 рублей против 6056 рублей. При этом доля ОСАГО для мотоциклистов в общем объеме рынка не превышает и 1%", - пишет газета.
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Уточняется, что за пять месяцев текущего года для мотоциклистов оформлено 296 737 полисов ОСАГО суммарно на 873,4 миллиона рублей при средней стоимости договора 2943 рублей. С 2025 года количество договоров выросло на 5%, суммарный объем премий – на треть, свидетельствуют данные отчета НСИС.
По данным газеты, 53,3% договоров заключается в апреле, мае и июне, когда мотоциклисты открывают сезон. Но в 2026 году сезон начался раньше обычного: в марте было оформлено почти 68 989 полисов, а в том же месяце 2025 года - 55 913.
"За 2025 год компании выплатили по страховым случаям с виновниками-мотоциклистами 407,3 миллиона рублей по 4111 событиям. При этом аналитики НСИС обращают внимание на то, что отношение выплат к страховой премии составляет 35,8%, что делает сегмент одним из наименее убыточных в моторном страховании", - сообщают "Ведомости".