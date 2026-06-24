Мотоциклисты платят за ОСАГО вдвое меньше, чем автомобилисты

Краткий пересказ от РИА ИИ Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО в два раза меньше, чем автомобилисты: средняя премия в 2025 году составила 2316 рублей против 6056 рублей.

За пять месяцев 2025 года для мотоциклистов оформлено 296 737 полисов ОСАГО суммарно на 873,4 миллиона рублей при средней стоимости договора 2943 рубля.

Сегмент ОСАГО для мотоциклистов является одним из наименее убыточных в моторном страховании, так как отношение выплат к страховой премии составляет 35,8%.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО в два раза меньше, чем автомобилисты, сообщила газета Владельцы мотоциклов платят за ОСАГО в два раза меньше, чем автомобилисты, сообщила газета "Ведомости" со ссылкой на данные отчета Национальной страховой информационной системы (НСИС).

"Мотоциклисты платят за ОСАГ О вдвое меньше, чем автомобилисты: средняя премия в 2025 году была 2316 рублей против 6056 рублей. При этом доля ОСАГО для мотоциклистов в общем объеме рынка не превышает и 1%", - пишет газета.

Уточняется, что за пять месяцев текущего года для мотоциклистов оформлено 296 737 полисов ОСАГО суммарно на 873,4 миллиона рублей при средней стоимости договора 2943 рублей. С 2025 года количество договоров выросло на 5%, суммарный объем премий – на треть, свидетельствуют данные отчета НСИС.

По данным газеты, 53,3% договоров заключается в апреле, мае и июне, когда мотоциклисты открывают сезон. Но в 2026 году сезон начался раньше обычного: в марте было оформлено почти 68 989 полисов, а в том же месяце 2025 года - 55 913.