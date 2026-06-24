Около 72 судов прошли через Ормуз за сутки, заявил глава минэнерго США

ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. За последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.

Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.