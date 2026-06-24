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Около 72 судов прошли через Ормуз за сутки, заявил глава минэнерго США - РИА Новости, 24.06.2026
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20:58 24.06.2026
Около 72 судов прошли через Ормуз за сутки, заявил глава минэнерго США

Райт: около 72 судов прошли через Ормузский пролив за последние сутки

© REUTERS / StringerСуда в Ормузском проливе
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Stringer
Суда в Ормузском проливе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти.
  • Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт.
ВАШИНГТОН, 24 июн – РИА Новости. За последние сутки через Ормузский пролив прошли около 72 судов, транспортировавших порядка 20 миллионов баррелей нефти, заявил министр энергетики США Крис Райт.
"Я бы сказал, что примерно 72 судна за последние 24 часа и 20 миллионов баррелей нефти, а в предшествующий день — 19 миллионов баррелей нефти", - сказал райт в интервью агентству Рейтер, комментируя ситуацию с судоходством в Ормузском проливе.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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