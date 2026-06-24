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Зампостпреда России в ООН заявила о замалчивании гибели российских детей - РИА Новости, 24.06.2026
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19:39 24.06.2026
Зампостпреда России в ООН заявила о замалчивании гибели российских детей

Заболоцкая: генсек ООН замалчивает случаи гибели российских детей от атак ВСУ

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Джина Мун
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Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что в докладе генерального секретаря ООН замалчиваются факты о жертвах среди российских детей в результате атак ВСУ.
  • За период с 15 по 21 июня от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: 250 человек были ранены, в том числе 20 детей, и 41 человек погиб, включая одного ребенка.
  • 17 июня ВСУ атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, в результате чего погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
ООН, 24 июн – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН в своем докладе замалчивает факты того, что российские дети почти ежедневно становятся жертвами атак со стороны ВСУ, заявила заместитель постоянного представителя РФ при организации Мария Заболоцкая.
"Из доклада генерального секретаря вы не сможете узнать, что российские дети становятся жертвами украинских атак почти ежедневно", - сообщила дипломат во время заседания Совбеза ООН.
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При этом Заболоцкая обратила внимание, что в докладе генсека ООН Украине упоминается всего девять случаев нанесения детям тяжких телесных повреждений и три убийства, тогда как только за прошлую неделю, с 15 по 21 июня, от атак ВСУ пострадал 291 мирный житель: 250 человек были ранены, в том числе 20 детей, и 41 человек погиб, включая одного ребенка.
Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук 17 июня сообщил, что ВСУ с помощью беспилотника самолетного типа атаковали автобус детской футбольной команды из белорусской Гомельской области, которая ехала на отдых в Геленджик. Погибла женщина, восемь человек, из них шесть детей, получили травмы.
В Гомельском облисполкоме сообщили РИА Новости, что в автобусе находились учащиеся спортивной школы и студии танцев из города Речица Гомельской области.
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