Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев предупредил об обострении обстановки на Южном Кавказе из-за планов США и Евросоюза на Армению.

ОДКБ держит ситуацию на контроле.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Планы США и Евросоюза на Армению грозят дальнейшим обострением обстановки в регионе Южного Кавказа, предупредил председатель постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности, постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.

"Планы США по обеспечению якобы безопасности Зангезурского коридора, намерения стран ЕС по включению Армении в их военные структуры, а также другие недружественные шаги в этом регионе в перспективе приведут к дальнейшему обострению обстановки", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.

Васильев добавил, что ОДКБ держит эту ситуацию на контроле.