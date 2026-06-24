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Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в регионе - РИА Новости, 24.06.2026
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12:22 24.06.2026
Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в регионе

Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в Закавказье

© Фото : МИД России/TelegramВиктор Васильев
Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Виктор Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев предупредил об обострении обстановки на Южном Кавказе из-за планов США и Евросоюза на Армению.
  • ОДКБ держит ситуацию на контроле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Планы США и Евросоюза на Армению грозят дальнейшим обострением обстановки в регионе Южного Кавказа, предупредил председатель постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности, постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
"Планы США по обеспечению якобы безопасности Зангезурского коридора, намерения стран ЕС по включению Армении в их военные структуры, а также другие недружественные шаги в этом регионе в перспективе приведут к дальнейшему обострению обстановки", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Васильев добавил, что ОДКБ держит эту ситуацию на контроле.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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