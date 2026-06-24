Васильев: планы США и ЕС на Армению грозят обострением обстановки в регионе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Председатель постоянного совета ОДКБ Виктор Васильев предупредил об обострении обстановки на Южном Кавказе из-за планов США и Евросоюза на Армению.
- ОДКБ держит ситуацию на контроле.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Планы США и Евросоюза на Армению грозят дальнейшим обострением обстановки в регионе Южного Кавказа, предупредил председатель постоянного совета Организации договора о коллективной безопасности, постпред России при ОДКБ Виктор Васильев.
"Планы США по обеспечению якобы безопасности Зангезурского коридора, намерения стран ЕС по включению Армении в их военные структуры, а также другие недружественные шаги в этом регионе в перспективе приведут к дальнейшему обострению обстановки", - сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
Васильев добавил, что ОДКБ держит эту ситуацию на контроле.
XIV Петербургский международный юридический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.