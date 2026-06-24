Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил Васильев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, украинские БПЛА пролетают в сторону российской территории почти ежедневно, рассказал председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.