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Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил Васильев - РИА Новости, 24.06.2026
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11:45 24.06.2026 (обновлено: 16:28 24.06.2026)
Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил Васильев

Васильев: ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется

© Фото : МИД России/TelegramВиктор Васильев
Виктор Васильев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : МИД России/Telegram
Виктор Васильев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется.
  • Украинские БПЛА пролетают в сторону российской территории почти ежедневно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, украинские БПЛА пролетают в сторону российской территории почти ежедневно, рассказал председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.
"Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.
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