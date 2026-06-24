Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, заявил Васильев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется.
- Украинские БПЛА пролетают в сторону российской территории почти ежедневно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн — РИА Новости. Ситуация на границе Украины и Белоруссии обостряется, украинские БПЛА пролетают в сторону российской территории почти ежедневно, рассказал председатель постоянного совета ОДКБ, постпред России при организации Виктор Васильев.
"Ситуация на границе Украины и Белоруссии начинает обостряться, пролет украинских БПЛА на территорию России становится практически ежедневной практикой", — сказал он, выступая на Петербургском международном юридическом форуме.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит с 24 по 26 июня. РИА Новости — генеральный информационный партнер форума.