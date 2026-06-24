Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые со 2 марта.
- По состоянию на 06:15 цена нефти вновь превысила отметку в 76 долларов и составляла 76,11 доллара за баррель.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые со 2 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 06.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,08% относительно предыдущего закрытия - до 75,97 доллара за баррель. Позднее цена нефти вновь превысила отметку в 76 долларов и по состоянию на 06.15 составляла 76,11 доллара за баррель.