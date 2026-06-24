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Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов - РИА Новости, 24.06.2026
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07:04 24.06.2026
Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов

Цена нефти марки Brent опустилась ниже 76 долларов впервые с 2 марта

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНефтяной станок-качалка
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нефтяной станок-качалка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые со 2 марта.
  • По состоянию на 06:15 цена нефти вновь превысила отметку в 76 долларов и составляла 76,11 доллара за баррель.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Цена нефти марки Brent опускалась ниже 76 долларов за баррель впервые со 2 марта, следует из данных торгов.
По состоянию на 06.09 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,08% относительно предыдущего закрытия - до 75,97 доллара за баррель. Позднее цена нефти вновь превысила отметку в 76 долларов и по состоянию на 06.15 составляла 76,11 доллара за баррель.
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