"Единая Россия" обеспечила неснижение порога доходов для НДС на упрощенке

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" обеспечила сохранение порога доходов в 20 миллионов рублей для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС.
- Снижение порога доходов до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до десяти миллионов рублей — на 2031-й.
- Законопроект принят Госдумой во втором и третьем чтении и вступит в силу со дня официального опубликования.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. "Единая Россия" обеспечила сохранение на нынешнем уровне — 20 миллионов рублей — порога доходов для освобождения малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения от уплаты НДС, говорится в сообщении в канале партии на платформе "Макс".
Госдума в среду приняла во втором и третьем чтении законопроект, разработанный партией, который сохраняет до 2030 года пороговое значение доходов в 20 миллионов рублей, при достижении которого организации или ИП, применяющие упрощенную систему налогообложения, становятся плательщиками НДС. Ранее планировалось, что оно будет снижено с 2027 года до 15 миллионов рублей, а с 2028 года — до десяти миллионов рублей.
Теперь снижение порога доходов до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до десяти миллионов рублей — на 2031 год.
"Законопроект выполняет поручение главы государства и фиксирует положение на весь бюджетный цикл, то есть на три года. Это создает возможности для тех, кто работает на упрощенной системе налогообложения, уже сегодня планировать свою дальнейшую деятельность, экономит большие деньги для малого бизнеса и касается порядка четырех миллионов граждан", — приводится в сообщении комментарий главы комитета Госдумы по бюджету Андрея Макарова ("Единая Россия").
Закон вступит в силу со дня официального опубликования.
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, причем "чем дольше, тем лучше".