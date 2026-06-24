"Единая Россия" обеспечила неснижение порога доходов для НДС на упрощенке

Теперь снижение порога доходов до 15 миллионов рублей переносится на 2030 год, а до десяти миллионов рублей — на 2031 год.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ-2026 предложил отказаться от снижения порога годовой выручки малого бизнеса на упрощенной системе налогообложения, до наступления которого компании могут не платить НДС, и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей, причем "чем дольше, тем лучше".