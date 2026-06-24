Медведев обвинил НАТО в использовании режимов-марионеток против России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что НАТО после распада СССР использовало режимы-марионетки в качестве тарана против России.
- По его словам, Грузия, Украина, Молдавия и Армения использовались НАТО в такой роли.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. НАТО после распада СССР использовало режимы-марионетки в качестве тарана против России, заявил зампред Совбеза РФ, лидер партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Россия на своем опыте усвоила это после распада СССР, ну и того временного, как оказалось, потепления в отношениях с Западом. В тот период под прикрытием красивых слов о стремлении к партнерству с нашей страной НАТО на деле вплотную приблизилось к нашим границам. В качестве тарана альянс использовал режимы-марионетки. Так было с Грузией, так произошло с Украиной, которая в 14-м году превратилась в рассадник русофобии. К сожалению, так сейчас происходит с Молдавией и даже, увы, с Арменией", - сказал Медведев на пленарном заседании ПМЮФ.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
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