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В МВД назвали один из эффективных инструментов мошенников - РИА Новости, 24.06.2026
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09:32 24.06.2026
В МВД назвали один из эффективных инструментов мошенников

МВД: романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, снижая бдительность жертв.
  • Стыд и страх признать обман приводят к тому, что многие продолжают верить мошенникам или скрывают произошедшее от близких.
  • В МВД привели пример 19-летнего жителя Омской области, который стал жертвой мошенников после общения в мессенджере и потерял 470 тысяч рублей.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично", - говорится в сообщении.
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Правоохранители добавили, что кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман - многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких.
В качестве примера в МВД привели 19-летнего жителя Омской области, который познакомился в мессенджере с девушкой. Они общались на протяжении двух дней, после чего собеседница отправила ссылку якобы на сайт Госуслуг: на экране появилось предупреждение о том, что персональные данные сибиряка в течение 24 часов будут отправлены на почту жителя Украины.
"Молодой человек связался с так называемой "техподдержкой" Единого портала. Псевдоспециалист предупредил его о попытке хищения накоплений и соединил с несуществующим правоохранителем. Псевдосотрудник запугал молодого человека ответственностью за продажу персональных данных и попросил выполнить несколько заданий. Одним из таких стала просьба передать документы", - отметили в ведомстве.
Приехав на указанный адрес, молодому человеку отдали пакет, в котором находилось 470 тысяч рублей, а спустя некоторое время его вместе с деньгами задержали полицейские.
"Главное правило - не доверяйте людям, с которыми вы знакомы только через интернет, и всегда проверяйте информацию через независимые источники", - заключили в ведомстве.
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