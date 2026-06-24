В МВД назвали один из эффективных инструментов мошенников

Краткий пересказ от РИА ИИ Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, снижая бдительность жертв.

Стыд и страх признать обман приводят к тому, что многие продолжают верить мошенникам или скрывают произошедшее от близких.

В МВД привели пример 19-летнего жителя Омской области, который стал жертвой мошенников после общения в мессенджере и потерял 470 тысяч рублей.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников, предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Романтические схемы остаются одним из эффективных инструментов мошенников. Одиночество и потребность в эмоциональной поддержке снижают бдительность, а жертва начинает доверять человеку, которого никогда не видела лично", - говорится в сообщении

Правоохранители добавили, что кроме того, ситуацию усугубляют стыд и страх признать обман - многие продолжают верить собеседнику или скрывают произошедшее от близких.

В качестве примера в МВД привели 19-летнего жителя Омской области , который познакомился в мессенджере с девушкой. Они общались на протяжении двух дней, после чего собеседница отправила ссылку якобы на сайт Госуслуг: на экране появилось предупреждение о том, что персональные данные сибиряка в течение 24 часов будут отправлены на почту жителя Украины

"Молодой человек связался с так называемой "техподдержкой" Единого портала. Псевдоспециалист предупредил его о попытке хищения накоплений и соединил с несуществующим правоохранителем. Псевдосотрудник запугал молодого человека ответственностью за продажу персональных данных и попросил выполнить несколько заданий. Одним из таких стала просьба передать документы", - отметили в ведомстве.

Приехав на указанный адрес, молодому человеку отдали пакет, в котором находилось 470 тысяч рублей, а спустя некоторое время его вместе с деньгами задержали полицейские.