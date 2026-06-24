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В МИД назвали МУС безобразным органом - РИА Новости, 24.06.2026
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15:37 24.06.2026 (обновлено: 15:51 24.06.2026)
В МИД назвали МУС безобразным органом

В МИД назвали МУС безобразным органом, где коррупция на коррупции

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор правового департамента МИД Максим Мусихин назвал МУС безобразным органом.
  • По его словам, в суде скандалы на скандале и коррупция на коррупции.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В российском МИД, комментируя РИА Новости сообщения о рекомендации Международного уголовного суда (МУС) уволить Карима Хана с поста прокурора, заявили, что сам орган погряз в скандалах и коррупции.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что руководящий орган суда рекомендовал уволить Хана с занимаемого им поста.
"Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции... Этому суду надо заниматься самим собой", - заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Мусихин напомнил, что Хан обвиняется в каких-то домогательствах к своей сотруднице, и его предшественник также обвинялся в чем-то подобном.
"Это говорит о "высоком" уровне не только профессионализма, но и морали, что она полностью отсутствует",- добавил он.
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