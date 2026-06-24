Краткий пересказ от РИА ИИ Директор правового департамента МИД Максим Мусихин назвал МУС безобразным органом.

По его словам, в суде скандалы на скандале и коррупция на коррупции.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В российском МИД, комментируя РИА Новости сообщения о рекомендации Международного уголовного суда (МУС) уволить Карима Хана с поста прокурора, заявили, что сам орган погряз в скандалах и коррупции.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что руководящий орган суда рекомендовал уволить Хана с занимаемого им поста.

"Мы знаем, что творится в этом безобразном органе. Скандал на скандале, коррупция на коррупции... Этому суду надо заниматься самим собой", - заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Мусихин напомнил, что Хан обвиняется в каких-то домогательствах к своей сотруднице, и его предшественник также обвинялся в чем-то подобном.