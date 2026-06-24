Движение по Крымскому мосту возобновили

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено.
- Мост был закрыт 44 минуты.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Мост был закрыт 44 минуты.
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