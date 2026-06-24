"Интеррос" поддержал цифровую экспозицию "Великолепный Эрмитаж" в Москве

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. "Интеррос" оказал поддержку цифровому выставочному проекту "Великолепный Эрмитаж", экспозицию открыли в среду в Москве президент "Интерроса", председатель попечительского совета Государственного Эрмитажа Владимир Потанин и генеральный директор музея Михаил Пиотровский, передает корреспондент РИА Новости.

"Великолепный Эрмитаж" — это цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых мультимедийных технологий. Используя видеопроецирование, аудиовизуальные инсталляции, голограммы и искусственный интеллект, проект позволяет зрителю погрузиться в мир музея.

Технологии дают возможность детально рассмотреть знаменитые интерьеры Зимнего дворца и шедевры из коллекции: живопись, скульптуру и предметы декоративно-прикладного искусства. Многие из этих экспонатов обладают высокой культурной ценностью и практически никогда не покидают своих стен. Благодаря этому проекту коллекции становятся доступными для широкой аудитории далеко за пределами Петербурга.

В ходе открытия выставки состоялась беседа Потанина с журналистами, где он рассказал о том, как бизнес относится к новым цифровым формам современного творчества и высокотехнологичным форматам его представления.

"Такое искусство интерпретирует мировые шедевры и может являться отклонением от канонов, тогда как музей должен быть консервативным, хранителем традиций, памяти. Но, с другой стороны, современная жизнь требует более доступного искусства, понятного и молодежи, и детям и просто людям, которые глубоко не вовлечены. Поэтому в новом цифровом искусстве есть определенная истина, особенно если оно делается талантливо", — указал глава "Интерроса".

Он добавил, что, пройдя испытание временем, такое искусство может стать для меценатов и коллекционеров интересным предметом для инвестиций, пожертвований и последующего хранения в музее.

Потанин также отметил большое значение таких выставок для создания лучшего образа России в мире.

"Такие выставки прежде всего улучшают наше национальное самосознание: что мы можем, что у нас это есть, что мы можем дать нашим детям в доступной форме возможность погрузиться или хотя бы прикоснуться к искусству.

Одновременно это посольская функция для других стран и народов. Если мы гордимся своим культурологическим кодом, мы должны им щедро делиться. И то, что мы умеем это делать в такой современной и красивой форме — это наше конкурентное преимущество, которым надо пользоваться. Люди в мире, посмотрев такую выставку будут лучше думать о России и нашем народе. И я планирую продолжать это поддерживать", — заверил Потанин.

Он напомнил, что в Центральном университете, где он возглавляет попечительский совет, недавно открыли новое направление обучения. Там студенты изучают цифровые технологии в современном искусстве.

"В Центральном университете есть три профессии, которые введены с этого года, и они будут обучать магистров тому, что находится на стыке между искусством и цифровыми технологиями. Похоже, что цифровое искусство завоевывает свое место в мире искусства, а значит будут нужны и специалисты, которые этим занимаются, которые могут хранить, описывать, анализировать. Думаю, что эти профессии будут востребованы, и мне, находясь в попечительских советах Эрмитажа и Университета, будет удобно наблюдать обе стороны медали", — пояснил меценат.

Потанин добавил, что благотворительность и поддержка искусства делают жизнь богатого и успешного человека "более счастливой и более осмысленной". Это происходит за счет ощущения той пользы, которую человек приносит обществу.

Нынешняя выставка лишь один из многих примеров сотрудничества "Интерроса" и Государственного Эрмитажа. На экспозиции также были представлены результаты совместного проекта по токенизации искусства.