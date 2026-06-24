В Москве открылась выставка "Великолепный Эрмитаж"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж» открылся в креативном пространстве «Новый Манеж» в Москве.
- Выставка использует синтез искусств и передовых мультимедийных технологий, чтобы передать ощущение от реального посещения музея Эрмитажа.
- Проект будет доступен для посещения с 25 июня по 29 августа и включает в себя виртуальные прогулки, иммерсивные пространства и интерактивные экспозиции.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мультимедийный выставочный проект "Великолепный Эрмитаж" открылся в креативном пространстве "Новый Манеж" в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
"Это выставка не про то, что хранится в Эрмитаже, это выставка про то, что такое Эрмитаж, с его потрясающими потолками, колоннами, дворцом, историей, паркетами, полами, картинами, рамами, разными аспектами картин, поворотами, разворотами. Вот это все вместе есть Эрмитаж, и мы очень рады, что мы можем, сотрудничая с нашими коллегами, мы можем его вот таким показывать", - отметил на церемонии открытия выставки генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.
Он отметил, что выставка должна передать ощущение, которое человек испытывает от реального посещения музея. По словам Пиотровского, у организаторов есть чем удивить не только взрослых, но и детей: по картинам с помощью искусственного интеллекта плещется вода, а фасад главного здания можно раскрасить своими руками.
В основе концепции выставки заложен синтез искусств и передовых мультимедийных технологий. В первом выставочном зале посетители могут совершить виртуальную прогулку по Эрмитажу и увидеть шесть его знаменитых интерьеров: Иорданскую лестницу, Георгиевский, Гербовый и Петровский (Малый тронный) залы, Галерею героев войны 1812 года и Лоджии Рафаэля, во втором – посетить иммерсивное пространство, посвященное Большому Итальянскому Просвету Нового Эрмитажа. Третий зал представляет собой картинную галерею с панорамным обзором на 180 градусов, где демонстрируются произведения Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Караваджо, Эль Греко, Матисса, Ван Гога и других великих мастеров. Завершает экспозицию интерактивное пространство, где представлены макеты фасадов Зимнего дворца и Главного штаба, а также "ожившие" полотна.
Выставка станет доступна для посещения с 25 июня по 29 августа. Проект создан по инициативе Государственного Эрмитажа при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
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