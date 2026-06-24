В Москве открылась выставка "Великолепный Эрмитаж"

Он отметил, что выставка должна передать ощущение, которое человек испытывает от реального посещения музея. По словам Пиотровского, у организаторов есть чем удивить не только взрослых, но и детей: по картинам с помощью искусственного интеллекта плещется вода, а фасад главного здания можно раскрасить своими руками.