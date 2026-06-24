В Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В квартире на улице Знаменской в Москве было обнаружено тело женщины с отчлененными конечностями.
- Личность подозреваемого установлена, им оказался брат потерпевшей.
- Задержанный рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве сестры, части ее тела в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.
"Двадцать четвертого июня 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Знаменской в городе Москве, были обнаружены пакеты, в которых находилось тело женщины с отчлененными конечностями. <...> В ходе проверочных мероприятий установлена личность злоумышленника. Им оказался брат потерпевшей", — говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что с задержаным проводятся следственные действия.
По сообщению прокуратуры Москвы, он рассказал, что поводом убийства стала ссора.
"Со слов мужчины 1970 года рождения, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на улице Знаменской нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело", — отмечает ведомство на платформе "Макс".
Расследование находится на контроле прокуратуры.