Рейтинг@Mail.ru
В Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры - РИА Новости, 24.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:19 24.06.2026 (обновлено: 19:01 24.06.2026)
В Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры

В Москве мужчину подозревают в том, что он в ходе ссоры убил и расчленил сестру

© Фото : Столичный СК/MAXНа месте обнаружения тела женщины в Москве
На месте обнаружения тела женщины в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Столичный СК/MAX
На месте обнаружения тела женщины в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В квартире на улице Знаменской в Москве было обнаружено тело женщины с отчлененными конечностями.
  • Личность подозреваемого установлена, им оказался брат потерпевшей.
  • Задержанный рассказал, что убийство произошло в ходе ссоры.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве сестры, части ее тела в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.
"Двадцать четвертого июня 2026 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Знаменской в городе Москве, были обнаружены пакеты, в которых находилось тело женщины с отчлененными конечностями. <...> В ходе проверочных мероприятий установлена личность злоумышленника. Им оказался брат потерпевшей", — говорится в сообщении на платформе "Макс".
Отмечается, что с задержаным проводятся следственные действия.
По сообщению прокуратуры Москвы, он рассказал, что поводом убийства стала ссора.
"Со слов мужчины 1970 года рождения, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на улице Знаменской нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело", — отмечает ведомство на платформе "Макс".
Расследование находится на контроле прокуратуры.
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 06.06.2026
В Москве арестовали мужчину, обвиняемого в убийстве беременной знакомой
6 июня, 15:45
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала