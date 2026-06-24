В Москве мужчину заподозрили в убийстве и расчленении сестры

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Мужчина подозревается в убийстве сестры, части ее тела в пакетах нашли в квартире на востоке Москвы, возбуждено уголовное дело, сообщили в столичном главке СК России.

"Со слов мужчины 1970 года рождения, он в ходе ссоры со своей сестрой в квартире жилого дома на улице Знаменской нанес ей ножевые ранения, после чего расчленил тело", — отмечает ведомство на платформе "Макс".