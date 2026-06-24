В Москве заполнили водохранилища в достаточном объеме для водоснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок — на 84% и 100% соответственно.

Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий.

Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, и специалисты круглосуточно следят за ее качеством.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Все водохранилища столичной системы заполнены в достаточном объеме для обеспечения бесперебойного водоснабжения города, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Водохранилища Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем наполнены до необходимых отметок - на 84% и 100% соответственно. Созданных резервов достаточно для стабильного водоснабжения Москвы независимо от погодных условий, в том числе сильной жары", - сказал Бирюков.

Заммэра напомнил, что достигнутые показатели позволяют сохранять наполняемость водохранилищ на оптимальном уровне. Подготовка питьевой воды для столицы осуществляется на четырех станциях водоподготовки: Рублевской, Северной, Западной и Восточной. Москворецко-Вазузская и Волжская водные системы включают 15 водохранилищ на территории Московской, Смоленской и Тверской областей.

"Ежедневно столица потребляет почти 3 миллиона кубометров воды, в городе проложено порядка 13 тысяч километров водопроводных сетей, эта сложная система нуждается в постоянном контроле. Состояние столичной воды анализируется по максимальному числу физико-химических и биологических показателей - всего их 200. В этом году уже провели свыше 1,4 миллиона различных анализов", - добавил он.