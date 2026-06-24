В Москве отремонтировали около 800 дворов с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве за прошедший период текущего года.

В рамках проектов обновляется асфальтовое покрытие, проводится озеленение, приводятся в порядок детские и спортивные площадки, модернизируется система освещения.

Ранее все столичные дворы были приведены в порядок и оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве за прошедший период текущего года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. В рамках программы этого года уже отремонтировали около 800 дворов, работы на запланированных объектах стартовали во всех административных округах", - рассказал Бирюков

Заммэра отметил, что в рамках проектов обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, проводится озеленение.

"Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.