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В Москве отремонтировали около 800 дворов с начала года - РИА Новости, 24.06.2026
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11:11 24.06.2026 (обновлено: 18:29 24.06.2026)
В Москве отремонтировали около 800 дворов с начала года

Бирюков: около 800 дворов отремонтировали в Москве с начала года

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыСпециалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве за прошедший период текущего года.
  • В рамках проектов обновляется асфальтовое покрытие, проводится озеленение, приводятся в порядок детские и спортивные площадки, модернизируется система освещения.
  • Ранее все столичные дворы были приведены в порядок и оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства отремонтировали около 800 дворовых территорий в Москве за прошедший период текущего года, сообщил журналистам заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Важное направление нашей работы - создание комфортной городской среды. Ведь для каждого жителя очень важны ее составляющие - благоустроенные улицы, общественные пространства и дворовые территории, высокое качество дорог и хорошее освещение. В рамках программы этого года уже отремонтировали около 800 дворов, работы на запланированных объектах стартовали во всех административных округах", - рассказал Бирюков.
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Заммэра отметил, что в рамках проектов обновляется асфальтовое покрытие пешеходных дорожек и проездов, проводится озеленение.
"Приводим в порядок детские и спортивные площадки, меняем на них покрытие и оборудование. Особое внимание уделяется модернизации системы освещения - устанавливаем современные фонари и уличные торшеры с энергоэффективными светильниками. В ходе ремонта дворовых территорий меняем или устанавливаем новые малые архитектурные формы. При наличии необходимого пространства есть возможность разместить качели и беседки", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что ранее все столичные дворы были приведены в порядок. Они оборудованы необходимой инфраструктурой для отдыха и занятий спортом, качественным освещением.
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