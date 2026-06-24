Москвичей предупредили о грозе в четверг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В четверг в Москве ожидается гроза и дождь из-за прохождения холодного атмосферного фронта.
- К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, температура поднимется до плюс 25 градусов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гроза ожидается в Москве в четверг, днем в городе пройдут дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
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"Гроза прогнозируется в Москве в четверг, когда через город будет проходить холодный атмосферный фронт. Будет облачная погода, днем в столице ожидается дождь от небольшого до умеренного", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что четверг будет самым холодным днем на этой неделе в Москве.
"К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, осадков не ожидается. За счет солнечного прогрева дневная температура поднимется до плюс 25 градусов", - подчеркнула она.
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