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Москвичей предупредили о грозе в четверг - РИА Новости, 24.06.2026
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09:16 24.06.2026
Москвичей предупредили о грозе в четверг

Позднякова: гроза ожидается в Москве в четверг, днем в городе пройдут дожди

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Гроза в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В четверг в Москве ожидается гроза и дождь из-за прохождения холодного атмосферного фронта.
  • К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, температура поднимется до плюс 25 градусов.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Гроза ожидается в Москве в четверг, днем в городе пройдут дожди, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«
"Гроза прогнозируется в Москве в четверг, когда через город будет проходить холодный атмосферный фронт. Будет облачная погода, днем в столице ожидается дождь от небольшого до умеренного", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что четверг будет самым холодным днем на этой неделе в Москве.
"К воскресенью в столице восстановится влияние антициклона, осадков не ожидается. За счет солнечного прогрева дневная температура поднимется до плюс 25 градусов", - подчеркнула она.
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МоскваТатьяна ПоздняковаОбщество
 
 
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