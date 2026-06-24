Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки «Север» освободили населенный пункт Иволжанское.
- Иволжанское находится в Сумской области.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Подразделения российской группировки "Север" освободили населенный пункт Иволжанское в Сумской области, сообщило в среду Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" в результате активных действий установили контроль над населенным пунктом Иволжанское Сумской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили Иволжанское в Сумской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили Иволжанское в Сумской области
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