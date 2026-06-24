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Экс-премьер Польши Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства - РИА Новости, 24.06.2026
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20:03 24.06.2026
Экс-премьер Польши Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства

Миллер: Украина почивает на идеологическом фундаменте бандеровского нацизма

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства.
  • Он поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого, лишившего Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого орла.
ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства.
"Я бы хотел, чтобы наступила смена политического руководства Украины, так как пока есть эта команда, Украина почивает на идеологическом фундаменте бандеровского нацизма", - сказал Миллер в эфире радиостанции RadioZet.
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При этом он поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого, лишившего Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого орла.
"Очень хорошо, и я первый раз был удовлетворен тем, что в первый раз польский политик высокого уровня встал на защиту безвинно убитых поляков", - сказал Миллер.
Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.
Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.
В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
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