Краткий пересказ от РИА ИИ Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства.

Он поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого, лишившего Владимира Зеленского высшей польской награды — Ордена Белого орла.

ВАРШАВА, 24 июн - РИА Новости. Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украине необходима смена руководства.

"Я бы хотел, чтобы наступила смена политического руководства Украины , так как пока есть эта команда, Украина почивает на идеологическом фундаменте бандеровского нацизма", - сказал Миллер в эфире радиостанции RadioZet.

При этом он поддержал решение президента Польши Кароля Навроцкого, лишившего Владимира Зеленского высшей польской награды - Ордена Белого орла.

"Очень хорошо, и я первый раз был удовлетворен тем, что в первый раз польский политик высокого уровня встал на защиту безвинно убитых поляков", - сказал Миллер.

Отношения Украины и Польши в очередной раз обострились на фоне продолжающейся героизации Киевом нацистских преступников.

Президент Польши Кароль Навроцкий 19 июня лишил Владимира Зеленского высшей награды Польши - Ордена Белого орла - из-за героизации деятелей Украинской повстанческой армии*. После этого от польских наград отказались несколько украинских политиков.

В конце мая Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "Имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других главарей ОУН* также могут перезахоронить.