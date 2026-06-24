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Экс-премьер Польши предостерег бизнес от инвестиций в Украину - РИА Новости, 24.06.2026
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17:25 24.06.2026
Экс-премьер Польши предостерег бизнес от инвестиций в Украину

Миллер предостерег бизнес от инвестиций в коррумпированную Украину

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкЭкс-премьер Польши Лешек Миллер
Экс-премьер Польши Лешек Миллер - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Экс-премьер Польши Лешек Миллер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предостерег бизнес от инвестиций в Украину.
  • По мнению Миллера, инвестиции в Украину — огромный риск для любой компании из-за коррупции в стране.
ВАРШАВА, 24 июн – РИА Новости. Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предостерег бизнес от инвестиций в Украину.
"Любые инвестиции в коррумпированную Украину - огромный риск для любой компании", - заявил Миллер в эфире радиостанции RMF FM.
"Все компании, которые захотят там заниматься какими – то делами, должны с этим считаться", - добавил он.
В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши Кароль Навроцкий, а также не приедет Владимир Зеленский.
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