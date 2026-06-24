Экс-премьер Польши предостерег бизнес от инвестиций в Украину

"Все компании, которые захотят там заниматься какими – то делами, должны с этим считаться", - добавил он.

В Гданьске 25-26 июня пройдет международная конференция по Украине - Ukraine Recovery Conference 2026 (URC 2026). Как анонсировал ранее премьер-министр Польши Дональд Туск, на этом мероприятии планируется подписать около 200 коммерческих соглашений. Во вторник сообщалось, что на нее не приглашен президент Польши Кароль Навроцкий, а также не приедет Владимир Зеленский.