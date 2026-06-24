Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации по координации в ООН

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации в Минске по вопросам повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
- На консультациях обсудили тематику выборов генсекретаря, взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и актуальные тенденции в ее реформировании.
- В МИД РФ дали высокую оценку результатам российско-белорусского сотрудничества в ходе текущей 80-й сессии ГА ООН.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации в Минске по широкому кругу вопросов координации государств на "площадке" ООН, сообщили в МИД РФ.
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"Двадцать четвертого июня в Минске состоялись российско-белорусские межмидовские консультации по вопросам повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проведен содержательный обмен мнениями по широкому кругу вопросов координации государств на "площадке" всемирной организации. Особое внимание уделено тематике выборов генсекретаря, взаимодействия в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, а также актуальных тенденций в ее реформировании", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
В ходе консультаций была дана высокая оценка результатам российско-белорусского сотрудничества в ходе текущей 80-й сессии ГА ООН, отметили в МИД.
"Обсуждены инициативы на предстоящую 81-ю сессию Генассамблеи. Консультации прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, подобающей духу Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь", - подчеркнули в министерстве.
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