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Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации по координации в ООН - РИА Новости, 24.06.2026
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16:24 24.06.2026 (обновлено: 16:28 24.06.2026)
Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации по координации в ООН

РФ и Белоруссия провели межмидовские консультации по теме координации в ООН

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации в Минске по вопросам повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
  • На консультациях обсудили тематику выборов генсекретаря, взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН и актуальные тенденции в ее реформировании.
  • В МИД РФ дали высокую оценку результатам российско-белорусского сотрудничества в ходе текущей 80-й сессии ГА ООН.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия и Белоруссия провели межмидовские консультации в Минске по широкому кругу вопросов координации государств на "площадке" ООН, сообщили в МИД РФ.
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"Двадцать четвертого июня в Минске состоялись российско-белорусские межмидовские консультации по вопросам повестки дня 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Проведен содержательный обмен мнениями по широкому кругу вопросов координации государств на "площадке" всемирной организации. Особое внимание уделено тематике выборов генсекретаря, взаимодействия в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, а также актуальных тенденций в ее реформировании", - говорится в комментарии на сайте ведомства.
В ходе консультаций была дана высокая оценка результатам российско-белорусского сотрудничества в ходе текущей 80-й сессии ГА ООН, отметили в МИД.
"Обсуждены инициативы на предстоящую 81-ю сессию Генассамблеи. Консультации прошли в дружественной и конструктивной атмосфере, подобающей духу Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь", - подчеркнули в министерстве.
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