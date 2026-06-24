В МУС процветает коррупция и подкуп, заявили в МИД России

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости . В МУС присутствует открытая коррупция, государства финансируют судебные процессы добровольными взносами, а это является подкупом, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

"Там и открытая коррупция есть, например, государства там финансируют судебные процессы добровольными взносами. Это чистой воды подкуп", - сказал он.