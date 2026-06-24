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В МУС процветает коррупция и подкуп, заявили в МИД России - РИА Новости, 24.06.2026
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15:50 24.06.2026
В МУС процветает коррупция и подкуп, заявили в МИД России

МИД России: в МУС процветает коррупция и подкуп

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил о наличии открытой коррупции в МУС.
  • По его словам, государства финансируют судебные процессы в МУС добровольными взносами, что является подкупом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В МУС присутствует открытая коррупция, государства финансируют судебные процессы добровольными взносами, а это является подкупом, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Там и открытая коррупция есть, например, государства там финансируют судебные процессы добровольными взносами. Это чистой воды подкуп", - сказал он.
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