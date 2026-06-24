Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил о наличии открытой коррупции в МУС.
- По его словам, государства финансируют судебные процессы в МУС добровольными взносами, что является подкупом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. В МУС присутствует открытая коррупция, государства финансируют судебные процессы добровольными взносами, а это является подкупом, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Там и открытая коррупция есть, например, государства там финансируют судебные процессы добровольными взносами. Это чистой воды подкуп", - сказал он.