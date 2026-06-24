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МУС занимается выполнением политических заказов, заявил МИД России - РИА Новости, 24.06.2026
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15:41 24.06.2026 (обновлено: 15:55 24.06.2026)
МУС занимается выполнением политических заказов, заявил МИД России

МИД России: МУС занимается выполнением политических заказов

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге
Международный уголовный суд в Гааге - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что Международный уголовный суд (МУС) — это политический орган.
  • По словам Мусихина, дела, заведенные против России и ее должностных лиц в МУС, связаны с выполнением заказов и коррупцией.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Международный уголовный суд (МУС) сложно назвать нормальным судом, это политический орган, который занимается выполнением заказов, заявил РИА Новости директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Это касается и тех дел, которые против России заведены, наших должностных лиц. Они все работают на деньги европейцев, это фактически купленное правосудие... Коррупция в чистом виде. Нормальным судом это назвать сложно. Судом это не называем. Это политический орган, который занимается выполнением заказов", - сказал он.
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