В МИД заявили о наличии перспективы у иска против стран Балтии

Краткий пересказ от РИА ИИ Россия планирует до конца года подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных.

Директор правового департамента МИД Максим Мусихин заявил, что Россия будет использовать международную судебную систему в наступательном плане.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Говоря об планах подать иск против стран Балтии за дискриминацию в отношении русскоязычного населения, он указал, что это не единственный сюжет, который имеет для РФ юридические перспективы в международном суде и международных арбитражах.

"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", - добавил он.