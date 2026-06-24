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В МИД заявили о наличии перспективы у иска против стран Балтии - РИА Новости, 24.06.2026
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14:45 24.06.2026 (обновлено: 15:01 24.06.2026)
В МИД заявили о наличии перспективы у иска против стран Балтии

МИД: иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных имеет перспективу

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия планирует до конца года подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных.
  • Директор правового департамента МИД Максим Мусихин заявил, что Россия будет использовать международную судебную систему в наступательном плане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
Говоря об планах подать иск против стран Балтии за дискриминацию в отношении русскоязычного населения, он указал, что это не единственный сюжет, который имеет для РФ юридические перспективы в международном суде и международных арбитражах.
"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.
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