В МИД заявили о наличии перспективы у иска против стран Балтии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия планирует до конца года подать иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных.
- Директор правового департамента МИД Максим Мусихин заявил, что Россия будет использовать международную судебную систему в наступательном плане.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия до конца года подаст иск против стран Балтии за дискриминацию русскоязычных, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Мы будем использовать эту систему в наступательном плане", - добавил он.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер форума.