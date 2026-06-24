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Победа в арбитраже Гааги важна для урегулирования по Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 24.06.2026
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14:33 24.06.2026
Победа в арбитраже Гааги важна для урегулирования по Украине, заявили в МИД

МИД: победа РФ в Гааге важна в политическом плане для урегулирования по Украине

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
  • Состав из пяти независимых арбитров единогласно присудил победу Российской Федерации.
  • Директор правового департамента МИД России Максим Мусихин заявил, что победа РФ в арбитраже Гааги важна в политическом плане для урегулирования текущего конфликта.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа РФ в арбитраже Гааги по иску Украины важна в политическом плане для урегулирования текущего конфликта, заявил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
“Это важно в политическом плане для урегулирования текущего конфликта. Западный нарратив, что Азовское море - это международные воды, украинские воды, воды вокруг Крыма - это украинские воды, - весь западный нарратив полностью разрушен”, - сказал он, выступая в рамках ПМЮФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2026
Совершенно официально: Россия победила Украину
17 июня, 08:00
Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
МИД прокомментировал победу России в арбитраже в Гааге
Вчера, 14:08
 
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