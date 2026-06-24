Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянная палата третейского суда в Гааге вынесла окончательное решение по арбитражному спору между Россией и Украиной, завершив разбирательство единогласной победой Российской Федерации.
- По словам директора правового департамента МИД России Максима Мусихина, победа России в арбитраже имеет большие политические и геополитические последствия, так как любые претензии на пространство Крыма были отвергнуты международным органом.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа России в арбитраже Гааги по иску Украины имеет большие политические и геополитические последствия, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в рамках выступления на ПМЮФ.
Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.
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