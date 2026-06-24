Победа России в Гааге имеет большие политические последствия, заявили в МИД

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа России в арбитраже Гааги по иску Украины имеет большие политические и геополитические последствия, сообщил директор правового департамента МИД России Максим Мусихин в рамках выступления на ПМЮФ.

Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.