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МИД прокомментировал победу России в арбитраже в Гааге - РИА Новости, 24.06.2026
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14:08 24.06.2026 (обновлено: 14:17 24.06.2026)
МИД прокомментировал победу России в арбитраже в Гааге

МИД: победа в гаагском арбитраже подтвердила полномочия России вокруг Крыма

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Российской Федерации
Здание Министерства иностранных дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская сторона одержала победу по иску Украины в арбитраже в Гааге.
  • Полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма подтверждены.
  • Постоянная палата третейского суда вынесла окончательное решение в пользу России по арбитражному спору о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа российской стороны по иску Украины в арбитраже в Гааге подтвердила полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Абсурдные требования (Украины), все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены", - сказал он.
Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Владимир Константинов - РИА Новости, 1920, 16.06.2026
Константинов прокомментировал решение суда в Гааге по акватории Крыма
16 июня, 22:19
 
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