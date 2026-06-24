Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская сторона одержала победу по иску Украины в арбитраже в Гааге.
- Полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма подтверждены.
- Постоянная палата третейского суда вынесла окончательное решение в пользу России по арбитражному спору о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа российской стороны по иску Украины в арбитраже в Гааге подтвердила полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.
"Абсурдные требования (Украины), все они были отвергнуты в международном арбитраже: Азовское море считается внутренним, все наши полномочия, полномочия РФ в акваториях вокруг Крыма, все подтверждены", - сказал он.
Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.
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