МИД прокомментировал победу России в арбитраже в Гааге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Победа российской стороны по иску Украины в арбитраже в Гааге подтвердила полномочия Москвы в акваториях вокруг Крыма, сообщил, выступая в рамках ПМЮФ, директор правового департамента МИД России Максим Мусихин.

Ранее МИД России сообщил, что постоянная палата третейского суда (ППТС) в Гааге вынесла окончательное решение по десятилетнему арбитражному спору между Россией и Украиной о правах прибрежного государства в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря вокруг Крыма. Состав из пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея завершил разбирательство единогласной победой Российской Федерации.