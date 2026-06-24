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МИД рассказали о ложных нарративах Запада о коренных народах России - РИА Новости, 24.06.2026
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11:01 24.06.2026
МИД рассказали о ложных нарративах Запада о коренных народах России

МИД: Запад ложными нарративами о РФ отвлекает внимание от собственных проблем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В МИД России заявили, что нарративы США, Канады и их союзников о нарушениях прав коренных народов в России — это попытка отвлечь внимание от проблем в данной сфере в своих странах.
  • На сайте МИД России размещен второй доклад о ситуации с правами коренных народов в отдельных странах, включая государства-члены Арктического совета.
  • В докладе отмечается, что коренные народы разных стран сталкиваются с разрушением традиционного образа жизни, проблемами с правами на земли, деградацией природной среды, безработицей и зависимостью от государственных дотаций.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нарративы США, Канады и их союзников о якобы нарушениях прав коренных народов в России - это попытка отвлечь внимание общественности от проблем этих стран в данной сфере и стремление поставить под сомнение право России на её исконные арктические территории, заявили в российском МИД.
На сайте МИД России размещён второй доклад министерства о ситуации с правами коренных народов в отдельных странах и представлен анализ текущего положения аборигенного населения в шести государствах-членах Арктического советаДании, Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции, а также в Австралии, Новой Зеландии и Японии.
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Как отметили в ведомстве, в последнее время тематика прав коренных народов "подвергается чрезмерной политизации, изобилует применяемыми весьма цинично двойными стандартами и в целом направлена на формирование раскола и конфронтации".
"Так, США, Канада и их союзники активизируют деятельность на международных универсальных площадках, в региональных форматах и в СМИ, продвигая нарративы о якобы нарушениях прав коренных народов в России и ряде развивающихся стран", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.
"Тем самым они пытаются отвлечь внимание мировой общественности от проблем в данной сфере, существующих в Северной Америке, западных государствах Арктического региона, Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также поставить под сомнение право России на её исконные арктические территории", - подчеркнули в МИД
При этом, отметили в российском ведомстве, практически во всех упомянутых в опубликованном докладе странах "исторически в той или иной форме проводилась политика по ассимиляции и дискриминации автохтонного населения, что создало и продолжает создавать многочисленные социально-политические и культурные проблемы".
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"К общим проблемам для коренных народов различных стран относятся постепенное разрушение традиционного образа жизни как следствие проводимой ранее ассимиляционной политики, вопросы соблюдения прав на земли традиционного проживания коренных народов и природные ресурсы, деградация природной среды из-за промышленной эксплуатации территорий и милитаристской деятельности некоторых государств за рубежом, высокий уровень безработицы и зависимость общин аборигенных народов от государственных дотаций", - подчеркнули в ведомстве.
Ранее в правительстве РФ напомнили, что в России реализуется концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, ведется системная работа по сохранению исконных территорий проживания и родных языков. Кроме того, активно внедряются передовые цифровые сервисы, что особенно важно для отдаленных районов, расширяются возможности для самореализации молодежи.
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