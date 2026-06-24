МИД рассказали о ложных нарративах Запада о коренных народах России

Краткий пересказ от РИА ИИ В МИД России заявили, что нарративы США, Канады и их союзников о нарушениях прав коренных народов в России — это попытка отвлечь внимание от проблем в данной сфере в своих странах.

На сайте МИД России размещен второй доклад о ситуации с правами коренных народов в отдельных странах, включая государства-члены Арктического совета.

В докладе отмечается, что коренные народы разных стран сталкиваются с разрушением традиционного образа жизни, проблемами с правами на земли, деградацией природной среды, безработицей и зависимостью от государственных дотаций.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Нарративы США, Канады и их союзников о якобы нарушениях прав коренных народов в России - это попытка отвлечь внимание общественности от проблем этих стран в данной сфере и стремление поставить под сомнение право России на её исконные арктические территории, заявили в российском МИД.

На сайте МИД России размещён второй доклад министерства о ситуации с правами коренных народов в отдельных странах и представлен анализ текущего положения аборигенного населения в шести государствах-членах Арктического совета Дании , Канаде, Норвегии, США, Финляндии и Швеции, а также в Австралии, Новой Зеландии и Японии.

Как отметили в ведомстве, в последнее время тематика прав коренных народов "подвергается чрезмерной политизации, изобилует применяемыми весьма цинично двойными стандартами и в целом направлена на формирование раскола и конфронтации".

"Так, США, Канада и их союзники активизируют деятельность на международных универсальных площадках, в региональных форматах и в СМИ, продвигая нарративы о якобы нарушениях прав коренных народов в России и ряде развивающихся стран", - говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства.

"Тем самым они пытаются отвлечь внимание мировой общественности от проблем в данной сфере, существующих в Северной Америке, западных государствах Арктического региона, Австралии, Новой Зеландии и Японии, а также поставить под сомнение право России на её исконные арктические территории", - подчеркнули в МИД

При этом, отметили в российском ведомстве, практически во всех упомянутых в опубликованном докладе странах "исторически в той или иной форме проводилась политика по ассимиляции и дискриминации автохтонного населения, что создало и продолжает создавать многочисленные социально-политические и культурные проблемы".

"К общим проблемам для коренных народов различных стран относятся постепенное разрушение традиционного образа жизни как следствие проводимой ранее ассимиляционной политики, вопросы соблюдения прав на земли традиционного проживания коренных народов и природные ресурсы, деградация природной среды из-за промышленной эксплуатации территорий и милитаристской деятельности некоторых государств за рубежом, высокий уровень безработицы и зависимость общин аборигенных народов от государственных дотаций", - подчеркнули в ведомстве.