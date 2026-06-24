Лондон так и не осудил удары ВСУ по ЗАЭС и Энергодару, отметила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ Британские власти не осудили прямые удары ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару.

На фоне продолжающихся атак ВСУ появилась информация о планах Британии поставить уран на Украину.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Британские власти так и не осудили прямые удары ВСУ по Запорожской АЭС и Энергодару, где живут сотрудники станции и их семьи, рассказала РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Ни слов осуждения, ни обеспокоенности на этот счет (об атаках ВСУ по ЗАЭС и Энергодару - ред.) от Лондона так и не последовало", - сказала она.

Захарова подчеркнула, что именно на фоне продолжающихся атак ВСУ появилась информация из канцелярии уходящего премьера Британии Кира Стармера о планах поставить уран на Украину.

Ранее в канцелярии Стармера заявили, что компания по обогащению урана Urenco при поддержке государства будет поставлять украинской фирме "Энергоатом" обогащенный уран для обеспечения работы АЭС на протяжении двух лет. Его общая стоимость составит 280 миллионов долларов.

В августе 2023 года Великобритания уже заключала сделку с Украиной на закупку ядерного топлива на 245 миллионов долларов, в которой участвовала Urenco. По данным "Энергоатома", всего с 2010 года с компанией Urenco было заключено три контракта на поставку ядерных материалов.

Между тем в декабре 2025 года начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ Алексей Ртищев заявлял о рисках создания Киевом так называемой "грязной бомбы". По его словам, экс-глава офиса президента Украины Андрей Ермак лично курировал организационные, логистические и финансовые потоки ввоза на Украину отработанного ядерного топлива без уведомления МАГАТЭ и других профильных организаций, а маршруты поставок были организованы через Польшу и Румынию.

В феврале пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что Великобритания и Франция готовятся передать Украине ядерное оружие.