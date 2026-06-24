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Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст в Германии - РИА Новости, 24.06.2026
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20:05 24.06.2026
Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст в Германии

Мерц после критики депутата подтвердил повышение пенсионного возраста в Германии

© AP Photo / Marius BurgelmanКанцлер Германии Фридрих Мерц
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Marius Burgelman
Канцлер Германии Фридрих Мерц . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оппозиционный депутат Жанин Висслер обратила внимание канцлера ФРГ Фридриха Мерца на рекомендацию правительственной комиссии повысить пенсионный возраст в Германии.
  • Мерц подтвердил, что власти рассматривают предложения комиссии о повышении пенсионного возраста и отмене права на досрочный выход на пенсию.
  • Канцлер заявил, что сокращения государственных пенсий не будет, и подчеркнул намерение сохранить механизмы поддержки для граждан с подорванным здоровьем.
БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц только после критических замечаний со стороны оппозиционного депутата подтвердил планы немецких властей повысить пенсионный возраст в Германии.
Депутат бундестага от фракции "Левых" Жанин Висслер обратила внимание Мерца в ходе его выступления в бундестаге на рекомендацию правительственной комиссии ФРГ повысить пенсионный возраст в Германии в рамках грядущей реформы.
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"Одно из предложений (комиссии - ред.) заключается в дальнейшем повышении пенсионного возраста (в ФРГ - ред.) и отмене права на досрочный выход на пенсию после 45 лет выплаты (пенсионных - ред.) взносов", - заметила Висслер.
Мерц в ответ подтвердил, что знаком с соответствующими предложениями правкомиссии.
"Мы изучили предложения правительственной комиссии и при необходимости примем их. Они предусматривают привязку возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни и, следовательно, его повышение", - признал Мерц.
По его словам, если люди живут дольше, то им придется, по крайней мере частично, также дольше работать.
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"Но я хочу сказать очень четко: никаких сокращений государственных пенсий не будет. Все утверждения на этот счет неверны", - попытался убедить Мерц.
При этом канцлер ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос депутата Висслер о том, можно ли в 69 лет физически работать уборщицей в больнице или водителем автобуса. По словам Мерца, для граждан с подорванным здоровьем государство намерено сохранить существующие механизмы поддержки и выплаты по нетрудоспособности.
Правительственная комиссия ФРГ представила во вторник пакет из 33 рекомендаций по реформированию пенсионной системы в Германии, ключевой из которых является привязка пенсионного возраста к росту продолжительности жизни в стране. Согласно действующему законодательству, планка возраста выхода на пенсию в ФРГ и так поэтапно повышается и должна достигнуть 67 лет к началу 2030-х годов. В случае одобрения нового проекта бундестагом, пенсионный возраст увеличится до почти 70 лет к началу 2090-х годов. Помимо этого, в правительстве предложили отменить возможность досрочного выхода на заслуженный отдых в 63 года.
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