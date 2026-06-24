Мерц подтвердил планы повысить пенсионный возраст в Германии

Краткий пересказ от РИА ИИ Оппозиционный депутат Жанин Висслер обратила внимание канцлера ФРГ Фридриха Мерца на рекомендацию правительственной комиссии повысить пенсионный возраст в Германии.

Мерц подтвердил, что власти рассматривают предложения комиссии о повышении пенсионного возраста и отмене права на досрочный выход на пенсию.

Канцлер заявил, что сокращения государственных пенсий не будет, и подчеркнул намерение сохранить механизмы поддержки для граждан с подорванным здоровьем.

БЕРЛИН, 24 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц только после критических замечаний со стороны оппозиционного депутата подтвердил планы немецких властей повысить пенсионный возраст в Германии.

Депутат бундестага от фракции "Левых" Жанин Висслер обратила внимание Мерца в ходе его выступления в бундестаге на рекомендацию правительственной комиссии ФРГ повысить пенсионный возраст в Германии в рамках грядущей реформы.

"Одно из предложений (комиссии - ред.) заключается в дальнейшем повышении пенсионного возраста (в ФРГ - ред.) и отмене права на досрочный выход на пенсию после 45 лет выплаты (пенсионных - ред.) взносов", - заметила Висслер.

Мерц в ответ подтвердил, что знаком с соответствующими предложениями правкомиссии.

"Мы изучили предложения правительственной комиссии и при необходимости примем их. Они предусматривают привязку возраста выхода на пенсию к продолжительности жизни и, следовательно, его повышение", - признал Мерц.

По его словам, если люди живут дольше, то им придется, по крайней мере частично, также дольше работать.

"Но я хочу сказать очень четко: никаких сокращений государственных пенсий не будет. Все утверждения на этот счет неверны", - попытался убедить Мерц.

При этом канцлер ФРГ ушел от прямого ответа на вопрос депутата Висслер о том, можно ли в 69 лет физически работать уборщицей в больнице или водителем автобуса. По словам Мерца, для граждан с подорванным здоровьем государство намерено сохранить существующие механизмы поддержки и выплаты по нетрудоспособности.