Краткий пересказ от РИА ИИ
- Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался уходить в отставку на фоне рекордно низкого уровня своей популярности.
- Он заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера и отверг возможность сотрудничества с "Альтернативой для Германии".
БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц фактически ответил отказом на призыв оппозиции последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку на фоне рекордно низкого уровня популярности среди немецких избирателей.
Депутат от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лейф-Эрик Хольм напомнил в среду в ходе выступления Мерца в бундестаге, что рейтинг одобрения деятельности канцлера среди граждан упал до "рекордно низких 16 процентов". После чего он привел в пример Стармера, который на днях объявил об уходе со своего поста из-за падения рейтинга доверия до 19 процентов.
"Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?" — поставил вопрос Хольм.
Мерц в ответ заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера ФРГ.
"Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится", — заявил Мерц.
Попутно он в очередной раз отверг возможность сотрудничества с АдГ.
Газета Bild ранее сообщила со ссылкой на результаты исследования социологического института INSA, что рейтинг недовольства деятельностью Мерца на посту канцера среди населения Германии установил новый исторический антирекорд. Согласно опросу, его работой удовлетворены лишь 15 процентов жителей ФРГ.