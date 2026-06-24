Краткий пересказ от РИА ИИ Канцлер ФРГ Фридрих Мерц отказался уходить в отставку на фоне рекордно низкого уровня своей популярности.

Он заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера и отверг возможность сотрудничества с "Альтернативой для Германии".

БЕРЛИН, 24 июн — РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц фактически ответил отказом на призыв оппозиции последовать примеру премьер-министра Великобритании Кира Стармера и уйти в отставку на фоне рекордно низкого уровня популярности среди немецких избирателей.

Депутат от оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Лейф-Эрик Хольм напомнил в среду в ходе выступления Мерца в бундестаге, что рейтинг одобрения деятельности канцлера среди граждан упал до "рекордно низких 16 процентов". После чего он привел в пример Стармера , который на днях объявил об уходе со своего поста из-за падения рейтинга доверия до 19 процентов.

"Граждане больше не доверяют вам. Не пора ли наконец прекратить это безобразие?" — поставил вопрос Хольм.

Мерц в ответ заявил о намерении продолжать работу на посту канцлера ФРГ.

"Уважаемый коллега, вы видите перед собой коалицию и возглавляемое мною федеральное правительство, которые полны решимости решать проблемы нашей страны. Мы делаем это шаг за шагом — даже если вам это не нравится", — заявил Мерц.

Попутно он в очередной раз отверг возможность сотрудничества с АдГ.