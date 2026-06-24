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Медведев объяснил, почему России легко говорить со странами Глобального Юга - РИА Новости, 24.06.2026
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18:47 24.06.2026 (обновлено: 19:01 24.06.2026)
Медведев объяснил, почему России легко говорить со странами Глобального Юга

Медведев: у России не было колоний, поэтому ей легко говорить с Глобальным Югом

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны.
  • По его словам, европейские государства всячески отмахиваются от факта колониализма, хотя он закреплен в истории.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Тем более, нам легко разговаривать со странами Глобального Юга - как известно Россия, Советский Союз, Российская империя никогда не имела колоний и в этом смысле не совершала тех преступлений, которые совершали европейские государства", - сказал он журналистам.
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