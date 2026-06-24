Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны.
- По его словам, европейские государства всячески отмахиваются от факта колониализма, хотя он закреплен в истории.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Тем более, нам легко разговаривать со странами Глобального Юга - как известно Россия, Советский Союз, Российская империя никогда не имела колоний и в этом смысле не совершала тех преступлений, которые совершали европейские государства", - сказал он журналистам.
Медведев добавил, что европейские государства всячески отмахиваются от факта колониализма, однако он закреплен в истории.
"Они совершенно разнуздано эксплуатировали целые континенты, вынимали из них и полезные ископаемые, и деньги, превращая людей в рабов. Это забыть нельзя", - отметил он.
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