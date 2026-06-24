Медведев объяснил, почему России легко говорить со странами Глобального Юга

Краткий пересказ от РИА ИИ Дмитрий Медведев заявил, что России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны.

По его словам, европейские государства всячески отмахиваются от факта колониализма, хотя он закреплен в истории.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. России легко разговаривать со странами Глобального Юга, поскольку она никогда не имела колоний и не совершала преступлений, как европейские страны, заявил зампредседателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Тем более, нам легко разговаривать со странами Глобального Юга - как известно Россия , Советский Союз, Российская империя никогда не имела колоний и в этом смысле не совершала тех преступлений, которые совершали европейские государства", - сказал он журналистам.

Медведев добавил, что европейские государства всячески отмахиваются от факта колониализма, однако он закреплен в истории.

"Они совершенно разнуздано эксплуатировали целые континенты, вынимали из них и полезные ископаемые, и деньги, превращая людей в рабов. Это забыть нельзя", - отметил он.