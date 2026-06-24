Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Медведев заявил, что Европейский суд по правам человека без доказательств обвиняет Россию в дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.
- Медведев отметил, что суд не видит дискриминации в политике Латвии и не обращает внимания на запрет русского языка на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека без всяких доказательств клеймит Россию, но не видит русофобскую политику ряда стран, в том числе запрет русского языка на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Он (Европейский суд по правам человека – ред.) без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уже не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
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