Медведев: Европейский суд по правам человека бездоказательно клеймит Россию

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека без всяких доказательств клеймит Россию, но не видит русофобскую политику ряда стран, в том числе запрет русского языка на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.