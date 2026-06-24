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Медведев: Европейский суд по правам человека бездоказательно клеймит Россию - РИА Новости, 24.06.2026
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16:38 24.06.2026 (обновлено: 16:52 24.06.2026)
Медведев: Европейский суд по правам человека бездоказательно клеймит Россию

Медведев: ЕСПЧ без доказательств клеймит РФ, но не видит русофобскую политику

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Медведев заявил, что Европейский суд по правам человека без доказательств обвиняет Россию в дискриминации украинцев и крымских татар в Крыму.
  • Медведев отметил, что суд не видит дискриминации в политике Латвии и не обращает внимания на запрет русского языка на Украине.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Европейский суд по правам человека без всяких доказательств клеймит Россию, но не видит русофобскую политику ряда стран, в том числе запрет русского языка на Украине, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Он (Европейский суд по правам человека – ред.) без всяких доказательств клеймит Россию за якобы имеющуюся дискриминацию украинцев, крымских татар на территории Крыма. С другой стороны, не видит дискриминации в откровенно русофобской политике властей Латвии, которые ведут насильственную дерусификацию страны в языковой и образовательной сфере. Я уже не говорю про запрет русского языка в так называемой Украине", - сказал Медведев в ходе пленарного заседания "Международное право — привилегия первых или право равных?" в рамках ПМЮФ-2026.
XIV Петербургский международный юридический форум проходит в Санкт-Петербурге с 24 по 26 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер форума.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)УкраинаРоссияРеспублика КрымДмитрий МедведевЕвропейский суд
 
 
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