Запад хочет добиться поражения России, заявил Медведев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запад пытается добиться поражения России в глобальном масштабе и ее капитуляции по многим направлениям, заявил Медведев.
- По его словам, для этого Запад провоцирует ядерный конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Запад хочет добиться поражения России в глобальном масштабе и ее капитуляции по многим направлениям, поэтому провоцирует ядерный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они (Запад - ред.) пытаются за счет собственных действий сохранить напряженность и добиться поражения России в глобальном масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений. Поэтому они и запустили вот этот тезис об использовании ядерного оружия. Но уверен, что если копнуть глубже, каждый из них понимает, к чему может привести ядерный конфликт. Поэтому игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут", - сказал журналистам Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.