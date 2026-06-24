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Запад хочет добиться поражения России, заявил Медведев - РИА Новости, 24.06.2026
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18:31 24.06.2026 (обновлено: 18:50 24.06.2026)
Запад хочет добиться поражения России, заявил Медведев

Медведев: Запад хочет добиться поражения России в глобальном масштабе

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запад пытается добиться поражения России в глобальном масштабе и ее капитуляции по многим направлениям, заявил Медведев.
  • По его словам, для этого Запад провоцирует ядерный конфликт.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Запад хочет добиться поражения России в глобальном масштабе и ее капитуляции по многим направлениям, поэтому провоцирует ядерный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
"Они (Запад - ред.) пытаются за счет собственных действий сохранить напряженность и добиться поражения России в глобальном масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений. Поэтому они и запустили вот этот тезис об использовании ядерного оружия. Но уверен, что если копнуть глубже, каждый из них понимает, к чему может привести ядерный конфликт. Поэтому игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут", - сказал журналистам Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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