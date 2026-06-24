Запад хочет добиться поражения России, заявил Медведев

"Они (Запад - ред.) пытаются за счет собственных действий сохранить напряженность и добиться поражения России в глобальном масштабе, добиться нашей капитуляции по целому ряду направлений. Поэтому они и запустили вот этот тезис об использовании ядерного оружия. Но уверен, что если копнуть глубже, каждый из них понимает, к чему может привести ядерный конфликт. Поэтому игрища с этим ничем хорошим закончиться для них не могут", - сказал журналистам Медведев, отвечая на вопрос РИА Новости.