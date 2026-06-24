МЧС поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МЧС России поздравило международную медиагруппу «Россия сегодня» с 85-летием со дня основания.
- 24 июня 1941 года было создано Совинформбюро, от которого ведет свою историю медиагруппа «Россия сегодня».
- В МЧС отметили высокий профессионализм и достоверность информации, публикуемой медиагруппой.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МЧС России поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, отметив оперативность и достоверность публикуемой информации.
Ровно 85 лет назад, 24 июня 1941 года для оперативного освещения положения дел на фронтах было создано легендарное Совинформбюро, от которого ведут свою историю Агентство печати "Новости", РИА Новости и медиагруппа "Россия сегодня".
Совинформбюро — 85 лет
Вчера, 00:20
Как отметили в МЧС, за десятилетия работы медиагруппа заслужила репутацию одного из ведущих источников оперативной и достоверной информации, внося значительный вклад в развитие отечественной журналистики и укрепление единого информационного пространства страны.
"Высокий профессионализм, объективность и ответственность сотрудников агентства позволяют миллионам людей своевременно узнавать о важнейших событиях в России и мире", - говорится в сообщении ведомства на платформе "Макс".