МЧС поздравило медиагруппу "Россия сегодня" с 85-летием Совинформбюро

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. МЧС России поздравило коллектив международной медиагруппы "Россия сегодня" с 85-летием со дня основания, отметив оперативность и достоверность публикуемой информации.

Как отметили в МЧС, за десятилетия работы медиагруппа заслужила репутацию одного из ведущих источников оперативной и достоверной информации, внося значительный вклад в развитие отечественной журналистики и укрепление единого информационного пространства страны.