Краткий пересказ от РИА ИИ
- Состояние Илона Маска уменьшилось до 957 миллиардов долларов, и он перестал быть триллионером, свидетельствует рейтинг BBI.
- За последнее время состояние Маска уменьшилось на 118 миллиардов долларов.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером, следует из данных рейтинга BBI.
Согласно информации портала, состояние Маска из-за последних изменений уменьшилось на 118 миллиардов долларов, достигнув 957 миллиардов.
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Бизнесмен пробыл триллионером менее двух недель.
Агентство Bloomberg 12 июня сообщало, что состояние Маска превысило триллион долларов в первый день торгов после первичного публичного размещения акций его корпорации SpaceX.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых предприятий расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA.