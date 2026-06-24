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Илон Маск перестал быть триллионером - РИА Новости, 24.06.2026
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03:24 24.06.2026 (обновлено: 09:46 24.06.2026)
Илон Маск перестал быть триллионером

Состояние Илона Маска снизилось до 957 миллиардов долларов

© AP Photo / Jordan StraussИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Jordan Strauss
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Состояние Илона Маска уменьшилось до 957 миллиардов долларов, и он перестал быть триллионером, свидетельствует рейтинг BBI.
  • За последнее время состояние Маска уменьшилось на 118 миллиардов долларов.
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск перестал быть триллионером, следует из данных рейтинга BBI.
Согласно информации портала, состояние Маска из-за последних изменений уменьшилось на 118 миллиардов долларов, достигнув 957 миллиардов.
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Бизнесмен пробыл триллионером менее двух недель.
Агентство Bloomberg 12 июня сообщало, что состояние Маска превысило триллион долларов в первый день торгов после первичного публичного размещения акций его корпорации SpaceX.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости ценных бумаг компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых предприятий расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA.
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