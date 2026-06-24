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Два человека погибли при израильском ударе по авто в Ливане, пишут СМИ - РИА Новости, 24.06.2026
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17:28 24.06.2026 (обновлено: 17:29 24.06.2026)
Два человека погибли при израильском ударе по авто в Ливане, пишут СМИ

NNA: два человека погибли при атаке БПЛА Израиля на внедорожник в Ливане

© REUTERS / Ayal MargolinФлаги Израиля и Ливана на контрольно-пропускном пункте в Метуле
Флаги Израиля и Ливана на контрольно-пропускном пункте в Метуле - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© REUTERS / Ayal Margolin
Флаги Израиля и Ливана на контрольно-пропускном пункте в Метуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При израильской атаке на автомобиль на юге Ливана погибли два человека.
  • Удар произошел во время очередного раунда переговоров двух стран в Вашингтоне.
ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Жертвами израильской атаки на автомобиль на юге Ливана стали два человека, сообщило в среду Национальное информационное агентство Ливана NNA.
По его информации, в результате атаки израильского беспилотника на внедорожник X5 на юге Ливана погибли два человека. Их личности устанавливаются.
Новая израильская атака произошла во время очередного раунда ливано-израильских переговоров, которые проходят в Вашингтоне.
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