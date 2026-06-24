Два человека погибли при израильском ударе по авто в Ливане, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При израильской атаке на автомобиль на юге Ливана погибли два человека.
- Удар произошел во время очередного раунда переговоров двух стран в Вашингтоне.
ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Жертвами израильской атаки на автомобиль на юге Ливана стали два человека, сообщило в среду Национальное информационное агентство Ливана NNA.
По его информации, в результате атаки израильского беспилотника на внедорожник X5 на юге Ливана погибли два человека. Их личности устанавливаются.
Новая израильская атака произошла во время очередного раунда ливано-израильских переговоров, которые проходят в Вашингтоне.