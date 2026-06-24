Ливан потребовал вывода израильских войск из южных районов страны

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото

Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

© AP Photo / Baz Ratner Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ Делегация Ливана на переговорах в Вашингтоне потребовала вывода израильских войск из южных районов страны.

Израиль требует от ливанской армии доказательств способности уничтожить инфраструктуру "Хезболлах" и действий против движения.

ДОХА, 24 июн - РИА Новости. Делегация Ливана на переговорах с Израилем в Вашингтоне в первую очередь потребовала вывода израильских войск из южных районов страны, Израиль ждет мер против шиитского движения "Хезболлах", сообщил саудовскому телеканалу Al Hadath американский источник.

"Ливан требует на переговорах в Вашингтоне ухода Израиля в первую очередь, Израиль придерживается принципа "шаг взамен на другой шаг" и требует от ливанской армии в качестве условия доказательств, что она способна уничтожить инфраструктуру "Хезболлах", и действий на земле", - рассказал источник.

Он отметил, что механизм для начала вывода израильских войск из Ливана остается главным препятствием для достижения договоренности.

По его словам, Израиль требует, чтобы ливанская армия была размещена на имеющей стратегическое расположение возвышенности Али эт-Тахер на юге Ливана до вывода войск и обыскала созданные "Хезболлах" подземные тоннели в этом районе.

Во вторник в Вашингтоне начался пятый раунд ливано-израильских переговоров.

Госдеп США ранее сообщил, что встречи ливанской и израильской делегаций пройдут в Вашингтоне 23-25 июня.