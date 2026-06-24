В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение о введении двухнедельных лимитов на продажу топлива.

Лимиты составляют до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковых автомобилей, также введено ограничение на отпуск топлива в канистры и другие емкости.

Временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы.

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива на две недели, сообщает пресс-служба регправительства.

Глава региона провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий и отраслей экономики Самарской области топливом. В пресс-службе отметили, что в последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.

"Ситуация в регионе остается стабильной. Вместе с тем, мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля – до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации, мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости", – приводит пресс-служба слова Федорищева

Губернатор Самарской области добавил, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики.

"Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива", – подчеркнул руководитель региона.