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В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива - РИА Новости, 24.06.2026
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13:52 24.06.2026 (обновлено: 14:00 24.06.2026)
В Самарской области на две недели ввели лимиты на продажу топлива

Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива в Самарской области

© РИА Новости / Алексей Сазонов | Перейти в медиабанкБензоколонка автозаправочной станции
Бензоколонка автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сазонов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение о введении двухнедельных лимитов на продажу топлива.
  • Лимиты составляют до 40 литров бензина и до 100 литров дизеля для легковых автомобилей, также введено ограничение на отпуск топлива в канистры и другие емкости.
  • Временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики, таких как сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы.
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял решение о лимитах на продажи топлива на две недели, сообщает пресс-служба регправительства.
Глава региона провел совещание по вопросу обеспечения жителей, предприятий и отраслей экономики Самарской области топливом. В пресс-службе отметили, что в последние дни отмечается повышенный спрос на бензин и дизель. Это привело к образованию очередей на АЗС, созданию искусственного дефицита и возможностям для спекуляций.
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"Ситуация в регионе остается стабильной. Вместе с тем, мною принято решение о введение двухнедельных лимитов на продажу некоторых видов топлива для легковых автомобилей: бензина до 40 литров, дизеля – до 100 литров. Кроме того, с целью нормализации ситуации, мы приняли решение по введению ограничения на отпуск топлива в канистры и другие емкости", – приводит пресс-служба слова Федорищева.
Губернатор Самарской области добавил, что временные меры не коснутся стратегических отраслей экономики.
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"Сельское хозяйство, промышленность, городские и специальные службы не попадают под это регулирование. Они будут в полном объеме обеспечены всеми необходимыми запасами топлива", – подчеркнул руководитель региона.
Он добавил, что в случае, если ситуация стабилизируется более быстрым темпом, вводимые лимиты будут отменены раньше установленного срока.
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