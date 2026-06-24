Лавров: мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мяч в решении украинского кризиса находится не на нашей стороне поля, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".