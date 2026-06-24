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Лавров: мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России - РИА Новости, 24.06.2026
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12:58 24.06.2026
Лавров: мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России

Лавров: России в решении украинского кризиса пытаются выбросить мяч из офсайда

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России, заявил Лавров.
  • Хотя, как он отметил, Москве все чаще "пытаются выбросить его из офсайда".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мяч в решении украинского кризиса находится не на нашей стороне поля, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет", - отметил Лавров, говоря об украинском кризисе.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
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