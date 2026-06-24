Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мяч в решении украинского кризиса находится не на стороне России, заявил Лавров.
- Хотя, как он отметил, Москве все чаще "пытаются выбросить его из офсайда".
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Мяч в решении украинского кризиса находится не на нашей стороне поля, хотя нам все чаще "пытаются выбросить его из офсайда", заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на XII Международном научно-экспертном форуме "Примаковские чтения".
"Мяч сегодня не на нашей стороне поля, хотя нам его все чаще пытаются перебросить из офсайда, если говорить языком популярного ныне футбольного чемпионата мира. Это не пойдет", - отметил Лавров, говоря об украинском кризисе.